C.Conti: canoni marittimi inefficienti, rivedere riscossione

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Una gestione delle concessioni demaniali marittime frammentata, anche nelle responsabilità, che provoca un flusso non efficiente di entrate dei canoni per lo Stato. E' il richiamo della Corte dei Conti contenuto nella l'analisi sulla "Gestione delle entrate derivanti dai beni demaniali marittimi", condotta dalla Sezione centrale di controllo delle amministrazioni dello Stato. Nella delibera i magistrati contabili chiedono il riordino e la semplificazione delle procedure di riscossione ma anche la revisione del sistema delle concessioni, vista anche la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue sulla Direttiva Bolkestein. Tra il 2016 e il 2020 la media dei versamenti totali riguardanti le concessioni dei beni demaniali marittimi a uso turistico è stata pari a 101,7 milioni, inferiore alla media delle previsioni definitive di competenza, pari a 111 milioni di euro. Nel maggio 2021 le concessioni dei beni demaniali marittimi a uso turistico risultano pari a 12.166, in aumento del 12,5% rispetto a quanto rilevato nel corso del 2018. (ANSA).