Btp Valore: Mef, premio extra finale di fedeltà dello 0,5%

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica la pubblicazione della scheda informativa relativa alla prima emissione del Btp Valore, il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (retail), che verrà collocato da lunedì 5 a venerdì 9 giugno 2023 (fino alle ore 13.

00), salvo chiusura anticipata. Il primo Btp Valore - spiega il Mef - avrà una scadenza di 4 anni e prevedrà un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito per chi acquista il titolo durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. Il primo Btp Valore avrà cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Le cedole verranno calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 2 anni, che aumenta per i restanti 2 anni di vita del titolo. (ANSA). .