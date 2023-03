(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Il nuovo Btp Italia chiude la seconda giornata dedicata al retail con ordini per 2,93 miliardi che si sommano ai 3,6 miliardi di domanda di lunedì: in due sedute la raccolta è di oltre 6,5 miliardi. Domani si chiude l'offerta del titolo indicizzato all'inflazione per i risparmiatori mentre il 9 marzo è il giorno dedicato agli investitori istituzionali. (ANSA).