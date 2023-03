Brembo, ricavi record a 3,6 miliardi, 2023 è partito bene

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - I ricavi netti consolidati del gruppo Brembo nel 2022 ammontano a 3.629 milioni, in crescita del 30,7% rispetto all'anno precedente (+25,1% a parità di cambi). Il perimetro di consolidamento è variato a seguito dell'acquisizione del gruppo spagnolo J.Juan, consolidato dal primo novembre 2021, e a parità di perimetro l'incremento sarebbe del 27,6% (22% a cambi costanti). Il margine operativo lordo ammonta a 625,2 milioni dai 502,7 milioni del 2021 e l'utile netto di 292,8 milioni (+35,9%). Il dividendo proposto è di 0,28 euro per azione. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre è pari a 502 milioni, in calo di 128,6 milioni rispetto al 30 settembre 2022. I primi mesi del 2023 si sono avviati positivamente per quanto riguarda i volumi e la saturazione della capacità produttiva di Brembo. Salvo mutazioni significative dell'attuale contesto macroeconomico e geopolitico, il gruppo si attende per l'anno in corso ricavi in crescita mid-single digit rispetto all'anno precedente, segnala il gruppo di sistemi frenanti nella nota sui conti. (ANSA).