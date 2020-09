Bper, Vandelli: il prossimo anno valuteremo nuove situazioni

Modena, 2 set. (askanews) - "Entro il mese di settembre" è previsto l'aumento di capitale di Bper Banca per un valore non ancora stabilito ma che l'assemblea ha quantificato per un massimo di 1 miliardo di euro. Questo consentirà all'istituto modenese di procedere con l'acquisizione dei 532 sportelli Ubi dopo l'accordo con Intesa Sanpaolo che ha acquisito il 90,18% del capitale Ubi. A seguito di questa operazione "rafforzeremo il nostro posizionamento all'interno del sistema bancario italiano", a quel punto valuteremo perché in Italia c'è la possibilità di creare "alcune realtà importanti di questo Paese nel settore bancario", quindi anche per noi "ci potrebbero essere altre situazioni". Lo ha detto l'amministratore delegato, Alessandro Vandelli a margine di una conferenza stampa a Modena.