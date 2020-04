Bper, Banca Sassari approva bilancio e cambia nome in 'Bibanca'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - La Banca di Sassari, del Gruppo Bper, approva il bilancio 2019 e cambia nome e logo diventando 'Bibanca'. E' quanto annuncia l'istituto di credito sardo nel giorno delle assemblee ordinaria e straordinaria. La prima ha dato via libera ai conti dello scorso anno e ha stabilito che l'utile netto pari a 9,1 milioni di euro sarà destinato al rafforzamento del patrimonio. Nel corso dell'assemblea straordinaria, invece, è stata deliberata la modifica dell’articolo 1 dello statuto, ovvero la denominazione sociale dell’istituto, che d’ora in poi si chiamerà 'Bibanca'. "La scelta di compiere il passaggio al nuovo nome - osserva il direttore generale Diego Rossi - contemporaneamente a una fase di profonda trasformazione della vita e del lavoro, non priva di preoccupazioni per il futuro, ci porta ad enfatizzare il valore positivo di questa 'nascita' come segno di speranza non retorica, perché legata all'impegno concreto a migliorarci e a continuare ad investire su questa realtà". "Il nuovo nome e il nuovo logo, scelti in collaborazione con la Scuola Holden e con l’Agenzia Giugnini Associati, vogliono sintetizzare - continua Rossi - la ricchezza del percorso che ha sin qui caratterizzato la Banca di Sassari: una banca spesso innovativa che ha cercato di guardare oltre la dimensione del mercato regionale e che ha saputo evolversi, trasformandosi da azienda bancaria che disponeva, fino al 2016, di una rete di sportelli in tutta l’Isola in una realtà che offre i propri servizi di monetica e di credito al consumo ai clienti di tutte le banche del Gruppo Bper: Bper Banca, Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra e Cassa di Risparmio di Saluzzo", conclude il direttore generale. "Bibanca - aggiunge il presidente della Banca Mario Mariani - deve quindi il suo nome alla volontà di mantenere la duplice natura di banca attenta alle esigenze di finanziamento e di pagamento dei clienti e di soggetto che vuole disporsi al futuro adoperando gli strumenti dell’economia digitale per rendere sempre più semplice, rilevante e attraente l’offerta dei propri servizi verso le banche del gruppo e verso nuovi segmenti di clientela", dice ancor Mariani. La Banca di Sassari, da oggi Bibanca, gestisce attualmente più di 2,5 milioni di carte di pagamento (erano 1,8 milioni nel 2016), ha erogato nello scorso anno oltre 600 milioni di impieghi ai consumatori di tutta Italia (140 nel 2016), detiene uno stock di impieghi pari a 1,3 miliardi - sotto forma di prestiti personali, cessioni del quinto e carte rateali - che appena tre anni fa, dopo la sua trasformazione in società prodotto, ammontava a 250 milioni, dispone di una rete di oltre 150 Agenti in attività finanziaria che operano in tutto il territorio nazionale e ha raggiunto quote di mercato nazionali superiori al 3% nell’ambito delle carte di pagamento e al 2% nel credito al consumo. Occupa oggi 144 persone, dopo essere cresciuta costantemente nel corso degli anni e avere offerto una reale opportunità di lavoro a numerosi giovani.