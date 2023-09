Borse europee in progresso dopo Bce, Milano +0,98%

Milano, 14 set. (askanews) - Le principali Borse europee hanno ingranato la marcia alla luce delle decisioni emerse dal meeting odierno della Bce e appaiono tutte in significativo progresso. Poco prima delle 15.30, Milano guadagna lo 0,98%, Francoforte lo 0,63%, Londra l'1,22%, Parigi lo 0,81%, Madrid lo 0,93%, Zurigo lo 0,49%. Dall'Eurotower sono arrivate in sintesi due importanti notizie per i mercati. Una "cattiva", ovvero un nuovo rialzo dei tassi di 25 punti base. Ma anche una "buona", ovvero la segnalazione da parte della Bce che i tassi potrebbero aver raggiunto ormai il loro picco massimo, e che quindi non dovrebbero esserci ulteriori aumenti in questo ciclo. Una prospettiva, quest'ultima, della quale appare convinto anche il mercato.