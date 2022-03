Borse europee centrano maxi-rimbalzi in vista Bce, Milano +6,95%

Milano, 9 mar. (askanews) - Si è concretizzato oggi il vistoso rimbalzo delle Borse europee, reduci dalle maxi perdite delle scorse sedute che avevano visto gli indici del Vecchio Continente crollare sui minimi da oltre un anno. Fortissimi rialzi generalizzati, dunque, alla vigilia della riunione della Bce, le cui scelte di politica monetaria si profilano non facili, con un'inflazione già elevata accentuata ora dagli impatti economico-finanziari del conflitto Russia-Ucraina e delle connesse sanzioni internazionali, accompagnata dalle pesanti incertezze del quadro generale che rendono arduo fare previsioni. A Milano, l'indice Ftse Mib ha guadagnato il 6,95% a 23.889,49 punti e l'All Share è salito del 6,79% a 26.030,29 punti. Recuperi ancor più massicci per Parigi, con il Cac 40 che ha segnato un rialzo del 7,13%, per Francoforte, dove il Dax è balzato del +7,89%, mentre a Londra il Ftse 100 ha segnato +3,44% e a Madrid l'Ibex 35 +4,76%.Tra le blue chip di piazza Affari gli acquisti si sono concentrati sui titoli più penalizzati nelle ultime settimane, quali Stellantis (+12,28%), UniCredit (+11,68%), Intesa Sanpaolo (+11,09%), Exor (+11,03%), Pirelli (+10,38%), Tim (+6,81% a 0,2668 euro). Giù soltanto Tenaris (-5,53%), Saipem (-1,44%), Eni (-0,5%).A livello di titoli di Stato, ha continuato a ridursi lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, sceso in area 142 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,6% e quello del titolo tedesco a +0,19%.