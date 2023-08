Borse asiatiche in spolvero, effetto-Nvidia sui titoli del tech

Milano, 24 ago. (askanews) - Borse asiatiche in spolvero. A Tokyo il Nikkei ha chiuso avanti dello 0,74% e quando anche i mercati cinesi sono in volata finale Shanghai segna +0,52%, Shenzhen guadagna +1,63% e il China A50 avanza dell'1,53%. Vola Hong Kong +2,2%.A trainare i mercati sono i titoli del tech, che beneficiano dell'onda di Nvidia: la società americana di chip e schede grafiche ieri ha annunciato una trimestrale record, con ricavi in crescita del 101% in un anno a 13,5 miliardi di dollari e un utile netto trimestrale di 6,1 miliardi di dollari, un balzo monstre dell'843% rispetto a un anno fa.

Tutto merito dell'exploit dell'intelligenza artificiale: "Una nuova era informatica è arrivata. Le società di tutto il mondo stanno passando dall'elaborazione generica a quella accelerata e all'intelligenza artificiale generativa", ha detto Jensen Huang, il founder e ceo di Nvidia.L'effetto sui mercati asiatici non si è lasciato attendere: in Cina Foxconn, altro player globale dei semiconduttori, segna un rialzo del 7,45% ed è il miglior titolo del China A50. Sull'Hang Seng buona la performance di Lenovo +5,82% e di Xiaomi +4%. Sul Nikkei Tokyo Electron ha archiviato la sua giornata con il +3,3%.