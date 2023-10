Roma, 19 ott. (askanews) - Borse asiatiche in forte calo quest'oggi, in scia alla chiusura di ieri di Wall Street e con gli investitori innervositi dalla guerra in Medio Oriente e da un possibile allargamento del conflitto. Shanghai cede l'1,43%, mentre Hong Kong perde il 2,50%. Male anche Seoul, con il Kospi che perde l'1,90% e Tokyo che si avvia la chiusura con un ribasso dell'1,71%.