Borse asiatiche in calo su timori di un rallentamento economia

Roma, 4 giu. (askanews) - Borse asiatiche in calo quest'oggi, con gli investitori preoccupati dagli ultimi dati macroeconomici che potrebbero indicare un rallentamento dell'economia globale, mentre non aiuta l'intensificarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina.In Giappone, il Nikkei si avvia alla chiusura facendo registrare un calo dello 0,13%, mentre in Cina l'indice delle blue chip, il Citic 300 cede lo 0,33%. Giù anche l'Hang Seng, in ribasso dello 0,70%. Meno accentuato il calo dell'indice coreano, il Kospi infatti resta vicino alla parità, cedendo lo 0,03%.