Borsa, Wall Street in rialzo Dow Jones +0,7%, S&P 500 + 0,4%

Roma, 11 lug. (askanews) - Chiusura in rialzo alla borsa di Wall Street in una seduta interlocutoria connotata dall'attesa degli operatori per i dati chiave sull'inflazione previsti per il rilascio più avanti nella settimana.L'indice Dow Jones industriale è avanzato di 247 punti, pari allo 0,7%. L'S&P 500 è stato scambiato in rialzo dello 0,4%, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,3%.In evidenza le azioni Salesforce che sono aumentate del 3% dopo che la società ha annunciato che avrebbe aumentato i prezzi su tutta la linea ad agosto.

Le azioni di Microsoft sono aumentate del 10,2% dopo che un giudice federale ha negato la richiesta della Federal Trade Commission di un'ingiunzione preliminare per fermare l'acquisizione da parte di Microsoft della società di videogiochi. La decisione implica che le due società erano più vicine al completamento del loro accordo.Il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di giugno previsto per la pubblicazione mercoledì, così come l'indice dei prezzi alla produzione di giugno in uscita giovedì, faranno luce sul fatto che il calo dell'inflazione sia continuato e creeranno lo sfondo per la futura direzione dei tassi di interesse. Gli economisti intervistati da Dow Jones prevedono che l'indice sia salito del 3,1% il mese scorso su base annua.Gli investitori hanno previsto un altro aumento di un quarto di punto alla riunione della Federal Reserve del 25-26 luglio. Ma sono indecisi su cosa farà la banca centrale alla riunione di settembre, dopo che i continui solidi dati sull'occupazione della scorsa settimana hanno sollevato la preoccupazione che la Fed tornerà ad aumentare i tassi dopo la pausa di giugno.