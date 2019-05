Borsa, Wall Street in rialzo con dati lavoro e Amazon, DJ 0,75%

Roma, 3 mag. (askanews) - Finale di settimana in rialzo a Wall Street, dopo due sedute di cali gli indici sono arrivati a segnare i maggiori rialzi da un mese a questa parte, poi in chiusura l'indice Dow Jones si è attestato al più 0,75 per cento, lo S&P 500 al più 0,96 per cento e il Nasdaq al più 1,58 per cento. Sul versante macroeconomico a rilanciare la fiducia sono stati soprattutto i dati sul mercato del lavoro: 263 mila nuovi posti di lavoro ad aprile, più del previsto, e soprattutto un tasso di disoccupazione che al 3,6 per cento è ai livelli più bassi dal 1969.Un altro effetto traino è arrivato da Amazon, il gigante digitale del commercio ha messo le ali dopo l'annuncio del superfinanziere Warren Buffett dell'acquisto di quote di azioni. Il titolo ha chiuso con una impennata del 3,2 per cento a 1942,60 dollari, tenuto conto che si parla di una società con una capitalizzazione complessiva che fluttua attorno ai 1.000 miliardi di dollari.Meno esuberanti i dati dell'indice Ism sull'attività delle aziende nel settore terziario, che hanno segnalato una crescita che prosegue su dinamiche leggermente più moderate. Il presidente Usa Donald Trump ha invece commentato con enfasi i dati sul lavoro. "Possiamo tutti concordare che ora gli Usa sono il numero uno - ha affermato di Twitter -. Siamo invidiati dal mondo. E il meglio deve ancora venire". In calo il dollaro, con l'euro sostenuto anche dai dati sull'inflazione in ripresa nell'area valutaria vicino a 1,12 dollari a fine scambi.