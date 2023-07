Borsa, Wall street in calo: dj -0,67%, trascinato da Honeywell

Roma, 27 lug. (askanews) - Chiusura in calo per la borsa di Wall StreeIl con l'indice Dow Jones Industrial Average che ha interrotto una serie di 13 rialzi consecutivi.L'indice delle 30 azioni è sceso di 237,40 punti, o dello 0,67%, a 35.282,72, trascinato al ribasso dalle azioni di Honeywell.L'indice S&P 500 ha perso lo 0,64% a 4.537,41. Ad un certo punto durante la giornata, l'indice più ampio ha superato la soglia chiave di 4.600 per la prima volta da marzo 2022. L'indice Nasdaq Composite è scivolato dello 0,55% a 14.050,11 poiché gli investitori hanno operato prese di profitto in azioni tecnologiche chiave come Microsoft e Apple.