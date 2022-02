Borsa, Wall Street in calo su crisi Ucraina, Dj -1,42%

Roma, 22 feb. (askanews) - Chiusura in ribasso alla borsa di Wall Street in una seduta improntata alla preoccupazione per gli sviluppi della crisi Ucraina-Russia. Durante gli scambi finali le perdite si sono comunque ridotte dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la prima ondata di sanzioni contro la Russia.Secondo i dati preliminari l'indice Dow Jones Industrial Average è sceso di 484,09 punti, o dell'1,42%, a 33.595,09., l'S&P 500 ha perso 43,94 punti, o l'1,01%, chiudendo a 4.304,64 punti, mentre il Nasdaq Composite ha perso 164,31 punti, o l'1,21%, a 13.383,76.Il Dow e il Nasdaq erano entrambi in calo di oltre il 2% poco prima che Biden parlasse.In evidenza le azioni della catena Home Depot Inc calate dopo che la catena di bricolage ha registrato un calo dei margini di profitto lordo per il trimestre delle vacanze a causa di un aumento dei costi di trasporto e manodopera.