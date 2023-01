Borsa, Wall Street chiude in rialzo su dati inflazione: Dj +0,6%

Roma, 12 gen. (askanews) - Chiusura in rialzo alla Borsa di Wall Street dopo che il rapporto sui prezzi al consumo Usa di dicembre ha mostrato che l'inflazione si è raffreddata per il mese, alimentando le speranze che la Federal Reserve possa ancora una volta rallentare gli aumenti dei tassi di interesse.Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 216 punti, pari allo 0,6%. L'S&P 500 ha guadagnato lo 0,3%. Il Nasdaq Composite è in rialzo dello 0,6% mentre tenta di registrare una serie di vittorie di cinque giorni, che sarebbe la prima volta per l'indice ad alto contenuto tecnologico da luglio.Il Nasdaq è sulla buona strada per il più grande aumento settimanale dei tre indici, guadagnando il 4,1%. Anche S&P 500 e Dow sono pronti per avanzamenti settimanali rispettivamente del 2,3% e dell'1,7%.Il rapporto sui prezzi di dicembre ha mostrato un calo dello 0,1% dei prezzi rispetto a novembre, ma i prezzi sono risultati ancora superiori del 6,5% rispetto all'anno precedente, in linea con quanto previsto dagli economisti intervistati da Dow Jones. A novembre, il rapporto ha mostrato un aumento mensile dello 0,1% e un ritmo annuale del 7,1%."Penso che i mercati siano contenti, ma non sembrano essere eccessivamente entusiasti", ha dichiarato a Cnbc Sandi Bragar, chief client officer di Aspiriant, in merito alla reazione al rapporto CPI. "Qualsiasi notizia nella giusta direzione può rendere felici i mercati in questi giorni".Il presidente della Fed di Boston, Susan Collins, ha dichiarato mercoledì in un'intervista al New York Times di essere propensa a un aumento dei tassi più contenuto, di un quarto di punto percentuale, alla prossima riunione. Gli investitori analizzeranno ulteriormente le osservazioni che Collins e altri due alti funzionari della Fed forniranno venerdì.Le grandi banche tra cui JPMorgan, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo pubblicheranno gli utili trimestrali venerdì.