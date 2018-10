Borsa, Wall Street chiude in netto calo DJ -1,29%, Nasdaq -2,06%

Roma, 26 ott. (askanews) - Finale di seduta in netto ribasso a Wall Street, con una dinamica particolarmente volatile nelle ore conclusive che ha visto i maggiori indici segnare ripetuti scivoloni e poi parziali riduzioni delle perdite. A fine scambi l'indice Dow Jones segna meno 1,29 per cento, lo S&P 500 meno 1,74 per cento e il Nasdaq, su cui si sono concentrate le pressioni al ribasso legate alle debolezza di vari big tecnologici, ha chiuso al meno 2,06 per cento.Oltre alla prospettiva che molte grandi società abbiano ormai superato il picco sulla crescita deli utili, a pesare sulle Borse di mezzo mondo contribuiscono una molteplicità di fattori, che vanno dalle tensioni commerciali Usa-Cina, a quelle su un player chiave del Medio Oriente e del petrolio come l'Arabia Saudita, dopo il caso Khashoggi, alle continue turbolenze su diversi Paesi emergenti. Ma anche il caso Italia, mentre proseguono il confronto con l'Ue sulla manovra e in attesa dei giudizi delle agenzie di rating. Dopo alcuni parziali recupero l'euro oscilla attorno a 1,14 dollari.