Borsa: con variante D,salgono azioni delle vacanze fai-da-te

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Le varianti del Covid frenano l'ottimismo per il turismo stagionale e in Borsa la reazione è evidente: vendute le azioni delle compagnie aeree e dei gruppi alberghieri mentre vengono riscoperte tutte quelle società che seguono la tendenza della 'staycation', il turismo di prossimità riscoperto con il lockdown. Dometic, che fornisce attrezzature per le pause all'aperto, ha guadagnato il 3% in un mese, Trigano, che produce case mobili e roulotte, il 7,7% ed entrambe aumentate di oltre il 30% quest'anno. Anche le aziende orientate alle attività ricreative hanno guadagnato. Il rivenditore di biciclette del Regno Unito Halfords ha guadagnato il 15% nell'ultimo mese e il produttore di piscine spagnolo Fluidra l'8% ed hanno raccolto ciascuno più del 60% quest'anno. Anche se le vaccinazioni aumentano l'indice Stoxx 600 Travel and Leisure è sceso del 7% dal picco di aprile, rendendolo uno dei settori con le peggiori performance degli ultimi tre mesi. (ANSA).