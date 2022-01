Borsa: tonfo in Asia con Tokyo, timori su possibile stretta Fed

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - In deciso calo le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo in scia alla frenata di Wall Street con la Fed che ha messo in guardia su un possibile rialzo dei tassi "prima e a velocità maggiore" rispetto alle attese per combattere la galoppata dell'inflazione e favorire una ripresa economica stabile. Il Nikkei lascia sul terreno il 2,88% segnando la maggiore flessione negli ultimi sei mesi. In caduta per le vendite anche Seul (-1,13%) e Sydney (-2,74%). Tengono le Piazze cinesi (Hong Kong -0,13%, Shanghai -0,25%, Shenzhen -0,10%). Attesa in flessione l'Europa. (ANSA).