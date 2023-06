Borsa: Tokyo spinge al rialzo l'Asia, Europa attesa positiva

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Borse di Asia e Pacifico in prevalenza di buon passo con l'eccezione di Shanghai e Shenzen (rispettivamente +0,02% e -0,15% a scambi in corso) nonostante l'indice Pmi servizi sponsorizzato da Caixin abbia registrato in Cina a maggio un rialzo sopra le stime.

I listini asiatici trainati da Tokyo (+2,2%), salgono dopo che gli Stati Uniti hanno superato lo scoglio del debito. Tra le altre Piazze Seul guadagna lo 0,56% e Sydney l'1%. L'Europa è attesa in rialzo mentre i future su Wall Street si muovono incerti. Tra i macro previsti, oltre al surplus della Germania ad aprile oltre 18 miliardi con l'export sopra le stime, la lente in Italia è sui pmi servizi ma anche sull'avvio del Btp Valore. Per gli Usa il dato più importante da monitorare è l'Ism servizi, previsto in lieve miglioramento rispetto al mese precedente. (ANSA). .