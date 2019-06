Borsa, Tokyo chiude al +0,60%, rally di Shanghai +2,19%

Roma, 20 giu. (askanews) - Chiusura positiva alla Borsa di Tokyo, all'indomani del direttorio della Federal Reserve che ha preparato il terreno a tagli dei tassi di interesse senza sbilanciarsi sulla tempistica della manovra. L'indice Nikkei 225 ha siglato le contrattazioni al più xx per cento.Nel frattempo lo yen ha incrementato gli apprezzamenti sul dollaro, dopo che la Banca del Giappone non ha mostrato variazioni all'ammorbidimenti di linea della Fed, mantenendo la sua rotta attuale (già fortemente espansiva). Il dollaro così cala a 107,646 dollari, laddove ieri prima della Fed si attestava sopra quota 108 yen.Nel resto dell'Asia in forte rialzo Shanghai, più 2,19 per cento a tarda seduta mentre sui continua a sperare in progressi dalla bilaterale del presidente Usa Donald trump e il presidente cinese Xi Jinping che si svolgerà nel corso del G20. Più moderato il rialzo di Hong Kong, più 0,96 per cento. Mentre nel pomeriggio la sudcoreana Seul limita i guadagni allo 0,21 per cento.