Borsa di Tokyo apre in ribasso dello 0,51%

(ANSA) - TOKYO, 25 GEN - La Borsa di Tokyo ha aperto in calo con gli investitori ispirati alla cautela per i rischi geopolitici legati alla crisi Ucraina e alle decisioni della Federal Reserve statunitense attese per la fine di questa settimana. L'indice di riferimento Nikkei 225 è sceso dello 0,51%, o 140,42 punti, a 27.447,95 all'inizio degli scambi, mentre il più ampio indice Topix ha perso lo 0,63%, o 12,17 punti, a 1.917,70. Il dollaro ha raggiunto i 113,96 yen all'inizio delle contrattazioni in Asia, contro i 113,98 yen quotati a New York alla vigilia. A Tokyo, le azioni Toyota sono scese dello 0,99% a 2.256 yen dopo che la casa automobilistica ha esteso e rivisto la sospensione temporanea della produzione nei suoi impianti causa Covid. (ANSA).