Borsa: Tokyo, apertura poco variata (+0,07%)

(ANSA) - TOKYO, 31 GEN - Apertura all'insegna della cautela per la Borsa di Tokyo, con il listino di riferimento che rimane sui massimi in sei settimane in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Fed di questa settimana e dei dati dal mercato del lavoro. Il Nikkei si assesta a quota 27.453,56, con una variazione appena positiva dello 0,07%. Sul fronte dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 130,30, ed è poco variato sull'euro, a 141,50. (ANSA).