Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,06%)

(ANSA) - TOKYO, 19 GIU - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, seguendo il ritracciamento di venerdì del mercato azionario statunitense, chiuso quest'oggi per festività nazionale. In apertura il listino di riferimento Nikkei si assesta sui massimi in 33 anni a quota 33.726,58 punti (+0,06%), con gli investitori che guardano agli sviluppi sul fronte geopolitico dopo le consultazioni in corso a Pechino tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il suo omologo cinese Qin Gang. Sul fronte dei cambi va avanti la svalutazione dello yen, sul dollaro a 141,80 e sull'euro ai minimi in 15 anni a 155,20. (ANSA).