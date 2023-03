Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,69%)

(ANSA) - TOKYO, 17 MAR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in rialzo, mentre si attenuano i timori di contagio degli istituti finanziari in Europa e negli Stati Uniti. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,69% a quota 27.196,73, con un guadagno di 186 punti. Sul fronte valutario lo yen perde nuovamente terreno sul dollaro a un livello di 133,40 e sull'euro a 141,60, dopo il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Bce. (ANSA).