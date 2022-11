Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,40%)

(ANSA) - TOKYO, 22 NOV - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in rialzo, malgrado la correzione al ribasso degli indici azionari Usa con gli investitori che guardano ai segnali di una graduale ripresa degli investimenti post Covid in Cina. In apertura di scambi il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,40% a quota 28.056,96, aggiungendo 112 punti. Sul fronte dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro a 142,10 e sull'euro a un valore di 145,60. (ANSA).