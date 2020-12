(ANSA) - TOKYO, 28 DIC - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in una seduta caratterizzata da scambi ridotti nell'ultima settimana dell'anno e prima del periodo più lungo di vacanza in Giappone. In apertura l'indice Nikkei segna una variazione positiva dello 0,31% a quota 26.738,77, aggiungendo 82 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 103,50 e a 126,20 sull'euro. (ANSA).