Borsa, titoli banche in caduta dopo Enria su ricalcolo dividendi

Milano, 30 giu. (askanews) - Precipitano le quotazioni in Borsa delle banche dopo la possibile nuova 'stretta' sui dividendi preannunciata questa mattina dalla Bce, con il rischio recessione che deprime l'azionario nel suo insieme. Intorno alle 14.15, la situazione dei principali titoli del comparto in piazza Affari è la seguente: UniCredit è in ribasso del 6,7%, Bper del 5,4%, Intesa Sanpaolo del 4,9%, Banco Bpm del 4,3%, Mps del 4,9%, Mediobanca del 2,6%. Andamento che contribuisce ad affossare il listino, con il Ftse in calo del 2,6%.Nel corso di un'audizione al Parlamento europeo, il presidente del Comitato di Vigilanza bancaria della Bce, Andrea Enria, ha dichiarato che, di fronte alla possibilità di scenari più avversi su crescita economica e inflazione, verrà proposto alle banche di ricalcolare i loro previsti livelli patrimoniali e di usare il ricalcolo per definire i piani di distribuzione degli utili, quindi per stabilire i dividendi.