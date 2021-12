Borsa: Omicron pesa ancora su Europa, Parigi chiude a -1,25%

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Le Borse europee chiudono in flessione con i timori su Omicron che restano. In questo senso i listini guardano anche alla decisione dell''Opec+ di procedere con il piano di un aumento della produzione di 400.000 barili al giorno in gennaio nonostante la variante del Covid. Tra le singole Piazze, Francoforte lascia sul terreno l'1,35% con il il Dax a 15.261 punti. Parigi cede 1,25% con il Cac 40 a 6.795 punti e Londra registra un 0,55% con il Ftse 100 a 7.129 punti. (ANSA).