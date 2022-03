Borsa di Mosca: da lunedì riprende negoziazione su tutti i titoli

Milano, 26 mar. (askanews) - Lunedì 28 marzo riprenderanno le negoziazioni su tutte le azioni alla Borsa di Mosca. Lo ha annunciato la Banca centrale della Russia. Lo scorso 24 marzo, la Borsa moscovita aveva parzialmente riaperto, dopo uno stop di un mese, ammettendo però gli scambi solo su 33 società russe incluse nell'indice Moex.Da lunedì prossimo il trading sui titoli e sui bond di società russe sarà possibile solo per 4 ore, dalle 09.50 alle 13.50 (ora di Mosca). Permane il divieto di vendita allo scoperto per queste azioni. Per le azioni di compagnie straniere, invece, l'orario di apertura sarà 9.30-19.