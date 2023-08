(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Le Borse europee azzerano i guadagni appesantite dai minerari che perdono terreno insieme alle quotazioni del ferro, oggi in calo del 16 per cento. La cautela attraversa tutti i mercati, in attesa di indicazioni sulle prospettive economiche mondiali dal simposio della Fed a Jackson Hole. (ANSA).