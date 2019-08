Borsa: Milano tiene con spread (+0,2%)

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Piazza Affari tiene (Ftse Mib +0,2% a 20.717 punti), con le altre borse europee in rosso e i futures su Wall Street in calo, sostenuta dalle attese sulla formazione di un nuovo governo. In calo lo spread sotto quota 191 punti, a vantaggio dei bancari Mps (+0,93%), Banco Bpm (+0,82%), Unicredit (+0,5%) e Ubi (+0,44%), mentre Intesa è invariata. Acquisti su Saipem (+1,2%), titolo migliore tra le blue chip, favorita dal rialzo del greggio che sostiene anche Eni (+0,4%). Ancora debole la Juventus (-2%), fanalino di coda tra i grandi titoli, mentre è poco variata Fca (-0,04%) e Ferrari cede lo 0,4%. Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Trevi (+10%) e della Lazio (+2,54%), deboli invece Banca Profilo (-1,99%), Tiscali 8-1,65%) e Pininfarina (-1,63%).