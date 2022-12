Borsa: Milano tiene con Europa dopo avvio di Wall street

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente in genere di qualche frazione sopra la parità dopo l'avvio di Wall street: la Borsa più solida è quella di Parigi, che sale dello 0,8%, seguita da Francoforte in aumento di mezzo punto percentuale. Milano con Londra ondeggia attorno alla parità, mentre Mosca scende dell'1,5% con l'indice Rtsi in dollari. Il listino russo paga tra l'altro ancora il gas debole sugli 82 euro al Megawattora sugli stessi livelli precedenti all'invasione dell'Ucraina, mentre il petrolio prova a tenere quota 80 dollari al barile. Molto elevata resta invece la tensione sui titoli di Stato europei: il rendimento del Bund tedesco a 10 anni sale di 13 punti base oltre il 2,5%, sui livelli più elevati da dodici anni, con il Btp italiano ormai al 4,6%. Il mercato sembra preoccupato ancora dalle scelte della Bce e sta cominciando a lavorare sulla prossima riunione della Banca centrale temendo un nuovo rialzo dei tassi, anche dello 0,5%. In questo quadro in Piazza Affari il titolo migliore è quello di Moncler che sale del 2,5%, spinta anche dalle riaperture post-Covid annunciate in Cina. Bene Azimut (+1,2%), qualche vendita su Erg e Nexi che cedono oltre un punto percentuale. Tra i gruppi a minore capitalizzazione, il volatile Mps cede circa un punto percentuale sotto quota due euro nel giorno della conferma dei requisiti patrimoniali Srep da parte della Bce, mentre la Juventus in parallelo all'assemblea sale attorno al 2% a 0,32 euro. (ANSA).