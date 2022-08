Borsa: Milano solida con Europa, bene Stellantis

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Prima seduta della settimana leggermente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,63% a 22.727 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,58% a quota 24.869. Con i mercati che hanno superato la prova trimestrali e che attendono a metà settimana i dati sull'inflazione statunitense, Madrid è stata la Borsa migliore della giornata, con una chiusura in aumento dell'1,3%, seguita da Parigi e Francoforte in crescita finale dello 0,8%. Positiva anche Amsterdam (+0,7%), con Londra in rialzo dello 0,6%. In leggero aumento lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha chiuso la seduta a 212 punti base rispetto ai 210 dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,01%. Limato invece il prezzo del gas: il metano sul listino di Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, ha segnato un ribasso finale dell'1,6% a 193 euro al Megawattora. Tentativo di recupero per il petrolio, che cerca di tornare a quota 90 dollari al barile. In questo contesto, tra i titoli principali della Borsa di Milano, spicca Stellantis, cresciuto del 3,1% a 14,7 euro, con Bper e Tenaris saliti di oltre due punti percentuali. Bene anche Terna (+1,7%), in linea con il listino generale Tim, salita dello 0,6%. Qualche vendita su Finecobank (-1,1%), debole Banco Bpm, scivolata del 2,2% a quota 2,59. Tra i gruppi a minore capitalizzazione, Mps è salito dell'1% a 0,41 euro. (ANSA).