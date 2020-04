Borsa Milano scivola con Europa e banche

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Ultima seduta di settimana prima del ponte del Primo Maggio molto faticosa per Piazza Affari e tutte le Borse europee: a Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,09% a 17.690 punti, l'Ftse All share in ribasso dell'1,90% a quota 19.345. Peggio ha fatto Londra scivolata del 3,4% anche a causa della debolezza dei titoli delle materie prime innescato da Shell, che ha perso il 10% sulla decisione di tagliare il dividendo per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale. Male anche la Borsa di Francoforte scesa del 2,2%, Parigi del 2,1% e Madrid in ribasso dell'1,9%. Le vendite sono arrivate soprattutto nel finale, sia per il nervosismo di Wall street sia per la parziale delusione degli operatori che si aspettavano interventi più concreti da parte della Bce. Tra i titoli principali di Piazza Affari, deboli le banche colpite anche dallo spread: Unicredit ha perso il 4,7%, Intesa il 3,8%. Hanno tenuto Tim (-0,7%) e Altantia (-0,6%), bene Italgas, cresciuta del 4,8% finale.