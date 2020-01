Borsa Milano sale con Unipol, debole Eni

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - I primi scambi confermano l'avvio positivo della Borsa di Milano, tra le più convinte nel rimbalzo in Europa dopo la chiusura positiva di Wall street: l'indice Ftse Mib sale dello 0,7%, con Unipol, Stm e Nexi che crescono del 2%. Tra gli altri titoli principali di Piazza Affari, in aumento di quasi due punti percentuali Fineco e Azimut, Unicredit cresce dell'1,5%, in aumento di mezzo punto Fca e Tim, mentre Enel ed Eni ondeggiano attorno alla parità sulla perdita di spinta del prezzo del petrolio.