Borsa: Milano sale con Leonardo, Pirelli e Atlantia

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Piazza Affari avvia la seduta in cauto rialzo, al pari delle altre Borse europee, continuando a risalire la china in direzione dei livelli pre-covid. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,16% a 24.800 punti, sostenuto da Leonardo (+1,3%), Pirelli (+1,2%) e Atlantia (+1%). Acquisti anche per Stellantis (+0,7%), Buzzi (+0,8%), Eni (+0,6%), Tim (+0,6%) e Unicredit (+0,5%). Dall'altra parte del listino flettono Moncler (-1,4%), Prysmian (-1,1%), Interpump (-0,8%), Stm (-0,7%), Italgas (-0,5%) e Banco Bpm (-0,4%). (ANSA).