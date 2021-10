Borsa: Milano sale con Cnh e Banco Bpm, cauta Leonardo

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Primi scambi in leggero rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,6%, facendo meglio di qualche frazione delle altre Borse europee (Parigi +0,5%, Londra +0,2%, Francoforte +0,1%). In Piazza Affari, che guarda anche allo spread a 103 punti base, Cnh, Banco Bpm e Tenaris salgono di due punti percentuali, con Unicredit e Intesa in aumento di poco più dell'1%. Cauta Leonardo, in aumento di circa un punto percentuale dopo lo scivolone di ieri a quota 6,7 euro. Fiacca Tim limata dello 0,7% in avvio, mentre fuori dal paniere principale Mps è poco mossa a 1,1 euro. (ANSA).