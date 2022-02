Borsa: Milano sale (+1,1%), bene molte banche e le auto

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Migliora Piazza Affari (+1,1%), in avvio di seduta, con le banche quasi tutte in positivo, a partire da Banco Bpm (+5%), Fineco (+1,1%), in attesa dei conti, Unicredit (+1,1%) e Intesa (+0,6%). In rosso Bper (-3,4%), il giorno dopo il resoconto sul 2021. In forma la paytech Nexi (+2,2%). Lo spread Btp-Bund intanto si è abbassato a 155,5 punti, dopo l'apertura in rialzo, e scende anche il rendimento del decennale italiano, all'1,782%. Bene Amplifon (+3,2%), tra i semiconduttori Stm (+1,9%). Guadagna Exor (+1,9%) e tra le auto bene Stellantis (+1,7%) e Ferrari (+1,4%). Nel lusso sale Moncler (+1,8%). Cresce Poste (+1,9%). Pochi i titoli in rosso tra cui Mediobanca (-0,3%), nel giorno della semestrale, Iveco (-0,1%) e tra i petroliferi Eni (-0,2%), col greggio in calo (wti -0,6%) a 88,8 dollari al barile e il brent a 90.3 dollari. Bene Saipem (+0,6%) e l'impiantistica di Tenaris (+1,1%). (ANSA).