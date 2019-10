Borsa: Milano sale (+0,3%) con Fca

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Piazza Affari consolida il rialzo (Ftse Mib +0,3%) spinta da Fca (+8%), che ha confermato di avere trattative in corso con Peugeot (+7,83% a Parigi) per una possibile acquisizione. Corre anche Exor (+4,57%) a monte della catena di controllo, mentre Ferrari (+0,18%) si muove per conto suo. Sotto pressione, sempre in campo automobilistico, Pirelli (-5,92%), all'indomani dopo dei conti e del piano industriale diffusi ieri a mercato chiuso. Lo spread che ripiega leggermente a 133,9 punti non mortifica i bancari, che si discostano poco dai valori della seduta precedente. Unicredit guadagna lo 0,03%, Bper lo 0,17%, mentre Intesa (-0,07%) e Ubi (-0,29%) si portano sotto la parità insieme a Banco Bpm (-0,43%). Tra i titoli a minor capitalizzazione salgono Bioera (+3,37%) e Sogefi (+3%), mentre scivola Edison (-2,4%) dopo i conti dei primi 9 mesi, epurati dalla divisione petrolifera E&P.