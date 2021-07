Borsa: Milano sale (+0,2%) con Tenaris, Tim, Mps e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Piazza Affari gira sopra la parità dopo un avvio fiacco, staccando le altre Borse europee, tutte in ribasso per effetto dei timori legati agli effetti dell'inflazione sulle politiche di sostegno delle banche centrali. Il Ftse Mib avanza dello 0,2% sostenuto da Tenaris (+2,7%), Saipem (+2%), Stm (+1,6%) e Tim (+1,2%). Tra i bancari si mette in luce Mps (+1,7%) in scia alle indiscrezioni di stampa che continuano a dare Unicredit (+1,2%) non interessata al dossier M&A. Effetto opposto per Banco Bpm (-1%), che vede assottigliarsi le chance di un'opa a premio da parte di Orcel. Sempre tra i bancari bene Intesa (+0,8%) mentre il prezzo del petrolio, ai massimi da due anni e mezzo, premia anche Eni (+0,9%). Frenano invece il listino le utilities con Terna (-0,9%), A2A e Hera (-0,6% entrambe). Maglia nera Inwit (-1,7%) davanti a Recordati (-1,2%), che guida il calo dell'healthcare dove soffrono Amplifon (-0,5%) e Diasorin (-0,7%). Fuori dal Ftse MIb acquisti sulla Popolare di Sondrio (+2,4%) mentre arrancano Rcs (-2,4%) e Tod's (-1,9%). (ANSA).