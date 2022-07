Borsa: Milano riduce rialzo (+0,5%), giù Banco Bpm e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Piazza Affari riduce il rialzo dopo oltre 2 ore e mezzza di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib (+0,5% a 20.821 punti) di nuovo sotto la soglia dei 21mila punti. Balza a 194,2 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, mentre il rendimento annuo italiano sale di 2,2 punti al 3,156%. Frenano Banco Bpm (-1,93%), Bper (-0,97%) e Tenaris (-0,83%). Gira in positivo Saipem (+0,32%), i cui diritti per l'aumento di capitale da 2 miliardi di euro potranno essere esercitati fino al prossimo 11 luglio, mentre Eni appare invariata con il greggio (Wti +0,5%) stabile a 100 dollari secchi. In luce Nexi (+3,26%) ed Stm (+2,91%), spinta insoieme alle rivali europee dalle ipotesi di riduzione dei dazi Usa sui prodotti cinesi. Bene Moncler (+1,67%), insoieme al resto del comparto del lusso in Europa mentre si confermano positive Campari (+1,45%), Pirelli (+1,14%), Leonardo (+1,02%), Ferrari (+0,63%), Stellantis (+0,39%) e Cnh (+0,33%). Fiacca Iveco (-0,16%), bene invece Exor (+0,97%) a monte della catena di controllo. Tengono Intesa (+0,3%) e Unicredit (+0,36%) in una giornata piuttosto volatile per il settore bancario in Europa, a causa dell'incremento dei rendimenti dei titoli di stato. (ANSA).