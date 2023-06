Borsa: Milano riduce il calo (-0,1%), sprint di Mps, Bper e Tim,

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Azzera il calo Piazza Affari (-0,1%), spinta da Mps (+2,2%), Bper (+2,1%), Tim (+1,58%) e Banco Bpm (+1,6%). Seguono Unicredit (+1,46%) e Intesa (+1,39%), mentre cedono Recordati e Italgas (-1,26% entrambe), insieme a Moncler (-1,04%) e Pirelli (-1%), su cui il Palazzo Chigi ha deciso di esercitare il Golden Power per proteggere il patrimonio tecnologico del gruppo e contenere le richieste del socio cinese Sinochem (37%) sul fronte del governo societario.

Segno meno anche per Hera (-0,86%), Interpump (-0,84%) e Prysmian (-0,75%), mentre appaiono contrastate Eni (+0,17%) e Saipem (-0,48%) con il greggio in calo (Wti -0,39% a 71,5 dollari al barile). Debole Stellantis (-0,49%), che ha annunciato l'avvio della costruzione di un impianto Usa per i velivoli a decollo e atterraggio verticale insieme al partner Archer. (ANSA). .