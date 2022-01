Borsa: Milano prosegue piatta, male Tim -2,7%

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - La Borsa di Milano (-0,07%) accelera e tenta di allinearsi agli altri listini europei. A Piazza Affari corrono Moncler (+3,8%) con i titoli legati al petrolio. Lo spread tra Btp e Bund scende a 133 punti base, con il rendimento del decennale italiano che si attesta all'1,33%. Performance negativa per Tim (-2,7%), dopo la riunione durante la quale il Dg Labriola ha illustrato la cornice del nuovo piano industriale. Male anche le banche con Unicredit (-0,7%), Intesa (-0,5%) e Banco Bpm (-0,3%). Piatta Carige (+0,06%) a 0,77 euro, vicina al prezzo che sarà lanciata da Bper (+0,7%) per rilevare il 20% dopo l'acquisizione della quota dell'80% dal Fitd. In flessione Generali (-0,7%), dopo il consiglio d'amministrazione della vigilia. Male anche Mfe con le azioni di tipo A che cedono l'1,4% e quelle di tipo B -1,9%. Avanzano Saipem (+2,5%), Tenaris (+1,5%) e Eni (+0,9%), con l'aumento del prezzo del petrolio. In rialzo anche Leonardo (+1,8%), Iveco (+1,4%) e Ferrari (+1,4%). (ANSA).