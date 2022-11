Borsa Milano: positiva (+0,59%), scivolone Tim, Juve debole

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Piazza Affari termina positiva (Ftse Mib +0,59%) malgrado l'andamento contrastato di Wall Street alle prese con una prima tornata di dati macro e in attesa di indicazioni sulla politica sui tassi dal discorso in serata del presidente della Fed Jerome Powell. Attenta solo marginalmente ai dati sull'inflazione, la Borsa di Milano ha visto cadere Tim (-5,24 a 0,20 euro) dopo due stop al ribasso. Sul titolo ha pesato il crescente clima di incertezza con lo svanire dell'offerta di Cdp sulla rete mentre il governo, secondo quanto ha detto il sottosegretario Alessio Butti, esclude un'opa totalitaria e ne valuta invece solo una parziale. Ha cercato invece il rimbalzo, ma senza successo, la Juventus (-1,16%) all'indomani del tracollo legato alle dimissioni del cda. Nel paniere principale in coda, dietro a Tim, sono finiti Saipem (-2,15%), Leonardo (-1,74%) e A2a (-1,73%) mentre si sono messi in luce Mediolanum (+2,36%), Moncler (+2,19%), Fineco (+2,04%) e Tenaris (+2,04%). Bene anche Eni (+0,9%) più per il greggio in aumento che per l'ipotesi di Bloomberg di un interesse per Neptune Energy. (ANSA).