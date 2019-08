Borsa: Milano piatta, effetto conti

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Piazza Affari appare piatta dopo un avvio in lieve rialzo per effetto dei conti semestrali presentati stamane da Unicredit (-3,15%) e nella vigilia a mercati chiusi da Banco Bpm (+2,83%) e Creval (+2%), agli antipodi del listino. Positive Bper (+0,91%) e Poste (+0,99%), nonostante il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 204,8 punti. Il calo del greggio (Wti -0,3%) frena Saipem (-1,13%) ed Eni (-0,37%). Segno meno per Fineco (-0,61%) e Campari (-0,5%), acquisti su Fca (+0,43%), Atlantia (+0,71%) Ferrari (+0,83%) ed Stm (+0,87%). Rimbalzo di Pininfarina (+2,99%) dopo lo scivolone della vigilia (-9%) a seguito dei conti semestrali. In rialzo anche Bio-On (+0,74%) su Aim.