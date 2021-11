Borsa: Milano piatta (+0,04%) in scia Europa, spread a 117 punti

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - La Borsa di Milano oscilla e azzera il rialzo seguendo l'andamento di buona parte dei listini europei (Parigi -0,27%, Francoforte -0,07%) con l'eccezione di Londra (+0,41%). Il Ftse Mib galleggia sulla parità (+0,04%) a 27.452 punti. mentre lo spread tra Btp e Bund si avvicina a 117 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,87 per cento. Restano gli acquisti su Mediaset (+3,7%) dopo i conti anche se rispetto all'avvio ha dimezzato la propria corsa. Sempre vivaci A2a (+1,27%), Enel (+1,28%), Snam (+1,2%), Terna (+1,33%) che nei 9 mesi ha registrato utili per 580 milioni. Acquisti ancora su Saipem (+1,11%) ed Eni (+1,19%) mentre il petrolio è in calo con il wti che scende a 83,5 dollari al barile e il wti è sotto gli 85 dollari al barile. Tra i titoli peggiori Moncler (-2,76%), Stm (-2,45%), Banca Generali (-2,36%), Amplifon (-2,06%), Tenaris (-2,21%) e tra i finanziari, Fineco (-1,15) che ha girato dopo un avvio promettente all'indomani della trimestrale. Debole anche Mediolanum (-0,87%) nonostante il balzo del 50% dell'utile nei 9 mesi. (ANSA).