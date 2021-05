Borsa, Milano peggiora (-1,5%) con Europa e future Usa

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Peggiora la situazione a Piazza Affari dove il Ftse Mib cede l'1,5% e si porta sui minimi di giornata. Tutto in rosso il listino principale, con la sola eccezione di Banco Bpm (+0,5%), sostenuto dalle ipotesi di aggregazione. Cnh Industrial (-4%), Buzzi (-3,2%) e Pirelli (-2,7%) sono i titoli peggiori del Ftse Mib. Il deterioramento della situazione, in scia ai timori per l'inflazione, coinvolge tutte le Borse europee, con Francoforte che cede l'1,8%, Parigi l'1,5% e Londra l'1,4% mentre a wall Street i future sull'S&P 500 scivolano dell'1,1% e quelli sul Nasdaq dell'1,5%. (ANSA).