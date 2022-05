Borsa: Milano ottimista (+2,8%) con le banche, vola Unicredit

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Altra seduta ottimista per Piazza Affari (+2,8%), meglio delle altre principali Borse europee, nel 77/o giorno di guerra in Ucraina, col presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, a Washington, dov'è stato a colloquio col presidente Usa, Joe Biden. A Milano ha brillato Unicredit (+10,7%), in trattative per la vendita della controllata russa. In perfetta forma le altre banche, da Intesa (+4,2%) a Fineco (+4%), Bper (+3,6%), Banco Bpm (+3,4%), con lo spread Btp-Bund che ha chiuso in calo a 191 punti, col rendimento del decennale italiano sceso al 2,893%. Piatta Carige, che nel trimestre ha ridotto le perdite. In calo Illimity (-0,4%), nonostante il trimestre record. Positiva Mediobanca +0,4%), coi conti dei nove mesi in crescita. Forti Banca Generali (+6,3%), Banca Mediolanum (+4,5%) e Azimut (+3,4%), indicate da indiscrezioni di stampa come possibili 'prede' di Mediobanca in un'operazione che permetterebbe a Piazzetta Cuccia di uscire dall'azionariato delle Generali. In deciso rialzo il lusso, a iniziare da Moncler (+4,3%). Guadagni per Cnh (+4,5%), Tim (+3,9%) e Exor (+3,7%). Tra le auto bene Stallantis +2,9%). Pochi i titoli in rosso nel listino principale: tra i farmaceutici Recordati (-0,9%), nell'industria Atlantia (-0,1%) e quasi piatta Amplifon (-0,03%). Tra i titoli a minore capitalizzazione, rally di Brembo (+9,3%) con la trimestrale e bene Tod's (+5,9%), sempre coi conti, così come per Ferragamo (+10%) il giorno dopo la diffusione dei dati finanziati e corsa per The Italian Sea Group (+5,4%), che li ha diffusi in giornata. Nel lusso deciso rialzo anche per Cucinelli (+5,4%). Tonfo per Gvs (-7,7%). (ANSA).