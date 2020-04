Borsa Milano migliora con Europa

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Piazza Affari migliora col resto dei listini europei dietro ai futures Usa mentre i petroliferi risentono poco dei nuovi cali del greggio col Brent in flessione del 9,2% a 17,5 dollari al barile (dopo aver toccato i minimi da 21 anni sotto soglia 16) e il Wti del 5,2% a 10,9 dollari. Eni (+1,68%) e Saipem (+1%) si muovono pressoché il linea con l'indice (Ftse Mib +1,54%) in un listino galvanizzato da Stm (+7,8%) che col covid ha segnato risultati trimestrali e diffuso previsioni sul secondo trimestre meno peggiori delle attese. Bene dopo i conti anche altri tecnologici: Ericsson (+6,1% a Stoccolma) e Asm (+3,4% ad Amsterdam). A Milano corrono i titoli del risparmio gestito Fineco (+6,5%), Mediolanum (+4%) e Azimut (+2,7%) mentre resta indietro Unicredit (+0,21%) dopo rettifiche su crediti aumentate di 900 milioni con le nuove stime macro. Stabile intanto lo spread a 261 punti. Sempre bene poi Diasorin (+4,47%) per i test. Soffre invece il lusso di Ferragamo (-2,99%) e Moncler (-1,7%) in attesa dei conti.